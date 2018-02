Baile no museu

Paulo Vicelli, Andrea Pereira, Nathalie Lenci, Ana Maria Carvalho Pinto e Beatriz Yunes Guarita uniram forças para pensar de maneira criativa o Pinaball – baile que irá comemorar os 110 anos da Pinacoteca. A ideia do quinteto é fazer grande festa para 700 pessoas dia 29 de outubro, no primeiro andar do museu – para se dançar de verdade, indo na contramão dos eventos clássicos como jantares de arrecadação, com leilões e discursos. Para isso, convocaram Felippe Crescenti, que vai criar a cenografia, e Henrique Secchi para comandar as carrapetas “Queremos uma festa diferente, divertida, para todas as idades. E que seja realmente uma experiência inesquecível para quem participar”, afirma Vicelli. A festa também deixará um legado. Parte do recursos arrecadados será destinado à aquisição de uma obra histórica, que ficará como um marco dos 110 anos da casa.

Os ingressos – que já estão à venda no site do museu – variam de R$600 a R$ 800.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.