Pela primeira vez – ao que se saiba – aconteceu um pedido de casamento homoafetivo em pleno palco.

Anteontem, no Teatro Alfa, ao fim do espetáculo Quebra Nozes, o bailarino Willian Gásparo foi surpreendido com declaração de amor, de joelhos, de Joaquim Andrade.

Leia mais notas da coluna:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Quase todos os tribunais entregam dados de salários de juízes ao CNJ

+ Google divulga seu Zeitgeist anual