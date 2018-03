O DJ Marlboro recebeu a visita dos irmãos Supla e João Suplicy, na comemoração de seu primeiro ano de residência na boate Nuth, no Rio. A dupla dividiu com ele o palco. Enquanto comandava as carapetas, os dois soltavam a voz.

O resultado foi surpreendente, segundo Marlboro postou em seu blog: “Não é que os irmãos Supla e João Suplicy me surpreenderam com um funk que fizeram para a ocasião?”

