Baianidade

Em Trancoso desde sábado, quando jantou no Maritaca com Monica e sua filha, Verônica, mais Ronaldo Cezar Coelho, Sonia e Eleazar de Carvalho, Andrea e Jorge Hilario Gouvêa Vieira além de Van Van e Paulo Henrique Cardoso, Serra pretendia voar ontem para São Paulo. Para estar presente hoje no aniversário da cidade e na homenagem a José Alencar.

Recomposto da maratona eleitoral, recuperou alguns quilos. De bom humor, hóspede de sua filha, o tucano foi fotografado por crianças locais e deu autógrafos. Declarações políticas? Nenhuma.