Arno Augustin tem discutido, internamente, medidas modernizantes referentes ao aparelho do Estado – para sugerir ao comando de campanha de Dilma. E uma delas é capaz de provocar síncope no sistema financeiro: o secretário do Tesouro colocou na roda a antiga ideia de unir Banco do Brasil e CEF.

O assunto é para lá de complicado, pois, além de esbarrar no Cade, seria necessário mexer na Constituição.