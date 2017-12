É preciso ‘salvar a concessão, não o concessionário’, diz Moreira Franco

O Brasil teve que gastar algo como R$ 500 bilhões em subsídios para que as concessões licitadas andassem nos últimos anos – visto que a modelagem do governo Dilma, nestes projetos, fixou o lucro dos interessados introduzindo a modicidade tarifária. Em outras palavras, se os investidores foram impedidos de viabilizar o projeto pela via capitalista, a do lucro, buscaram uma outra maneira de fechar a equação: pela via dos subsídios. A informação é de Moreira Franco, secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos – que hoje tem sua reunião inaugural, capitaneada por Temer, que preside o conselho do PPI.

As novas concessões serão mais realistas, com taxas de retorno atrativas. Quanto o governo reservará para tanto? Moreira não diz, mas vale registrar que, no Orçamento do governo Temer de 2017, estão previstos R$ 46,6 bilhões para investimentos. O secretário executivo do PPI confirma notícia publicada pela coluna, semana passada, dando conta de que BB e Caixa vão entrar, ao lado do BNDES, para ajudar a financiar as concessões. “A modelagem deste financiamento ainda está em gestação da Fazenda, mas virá”, avisa.

Sinalizando uma visão técnica em relação a contratos assinados por governos passados e que hoje não estão sendo cumpridos, ele assegura: “Os contratos não foram assinados com a presidente Dilma e os novos não vão ser assinados com o presidente Temer. Eles todos têm a assinatura do governo brasileiro”. O posicionamento deixa claro que a segurança jurídica é ponto sine qua non para que o País volte a se desenvolver.

Na opinião de Moreira Franco, se o governo errou no que assinou, “quem tem que consertar é o governo e não quem foi vítima do erro”. Indagado sobre se dá para resolver o futuro do País sem resolver o passado, alerta: “Estamos trazendo o passado para o presente e estudando o que pode ser feito para restabelecer a confiança”.

Hoje, as novas modelagens a serem conhecidas virão montadas de forma a atrair investidores e a promover disputa e transparência. Entretanto, “não haverá queima de fogos”, ressalta, e sim o início de um processo que é vital para o crescimento econômico do Pais.

Há um temor, na iniciativa privada, quanto a alguns contratos que foram acertados via BNDES – e que acabaram não saindo do papel, sendo substituídos por empréstimos-ponte de bancos privados. O que se teme é que permaneçam mortos no banco de desenvolvimento.

“O objetivo do governo é salvar a concessão, não o concessionário”, destaca o secretário executivo do PPI. O que significa, na prática, “garantir ao usuário a existência de um serviço prestado com qualidade”. O governo, conclui, busca mais segurança jurídica para criar um ambiente de concorrência e – importantíssimo – implantar nas concessões a ideia de que o critério de medida é a demanda.