Back to the future

Bastante concorrido, anteontem, o jantar pré-abertura da Bienal. A exposição abre hoje para o público.

Montado no sótão do prédio, e idealizado por Felippe Crescenti, o evento – lotado – contou com mesas gigantes, folhas secas espalhadas pelo chão e pesos pesados das artes e do PIB.

A exposição é a ultima dos quatro anos de gestão de Luis Terepins, que deixa a presidência da instituição, ainda este ano, comemorando o “equilíbrio econômico”. Segundo Terepins, hoje há dinheiro em caixa e as dividas antigas da Bienal estão sendo pagas.

O evento custou R$ 25 milhões – menos que o de dois anos atrás, se levada em conta a inflação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi sentida a ausência de Alckmin que mandou seu secretário interino de Cultura José Roberto Sadek. Haddad prestigiou o coquetel mas depois partiu para outro compromisso.

Já o primeiro-ministro de Portugal, Antonio Costa, veio a São Paulo especialmente para a abertura da Bienal. Bem como o ministro Marcelo Calero.