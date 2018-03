Back to the future

Durante sua fala ontem, na cerimônia de abertura do Global Agribusiness Forum 2016, em SP, Temer lembrou aos presentes – mais de mil pessoas ligadas ao setor – que sua relação com a terra é antiga e familiar. “Tenho intimidade com a agricultura. Meu pai, imigrante, veio ao Brasil e conseguiu comprar terra onde plantávamos milho e café”, lembrou o presidente em exercício, nascido em Tietê, no interior de SP.

A manifestação de Temer se transformou em esperança para Gustavo Junqueira, da Sociedade Rural Brasileira. “Mesmo sendo estrangeiro, o pai de Temer pôde adquirir terras e, assim, prosperar. Estamos tentando voltar a oferecer essa possibilidade”, contou o organizador do manifesto pró-Temer, assinado por 46 entidades do setor agrícola.

Back 2

É fato que, durante o governo FHC, as restrições para compra de terra por empresa brasileira controlada por estrangeiro – impostas na década de 50 – foram suspensas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2011, retornaram pelas mãos do governo Dilma.