Com o Cruzeiro do Sul liquidado (após dois dias de sobrevida devido à entrada do Banco Santander com nova proposta), juristas especializados perguntam: o BC vai apertar as rédeas do Banco Rural?

Mesmo sem problemas de liquidez, existe hoje o STF dizendo que a cúpula do banco cometeu fraude. Fraude esta não detectada pela própria autoridade monetária.