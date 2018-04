Back to Bahia

Após hiato de 15 anos, Giovana Dias está de volta a Trancoso. A designer inaugura, dia 3, uma pop up store de sua marca na casa da artista plástica e amiga Joana Vieira, que mora no vilarejo baiano há anos e conheceu Giovana na época que ela chegou no Quadrado para vender seus biquínis de crochê – técnica que virou sua marca registrada. “No começo eram só roupas de praia. Hoje produzo tudo com crochê, até bolsas e sapatos. Estou em um momento de renovação, voltar para a Bahia, onde tudo começou, representa essa fase”.