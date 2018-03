Back or Future

Paulo Bernardo foi procurado por um grupo de deputados que defendem a inclusão de uma emenda em MP do governo Lula. O principal argumento do grupo foi que tinham falado com Antonio Palocci e que ele havia gostado da ideia.

Ao que o ministro, intrigado, retrucou: “Falaram com ele quando ele era ministro ou deputado?”

