Depois de ter desmaiado durante concerto, anteontem, no Theatro Municipal, John Neschling está de volta à ativa. O maestro retomou as atividades e já avisou que vai reger o próximo concerto da programação normalmente.

O teatro informou que o reparo do ar-condicionado do local – que teria provocado o mal-estar no maestro – já está na etapa final.