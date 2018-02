Back on track

Mariangela Bordon e Mônica Velloso estão trazendo a tradicional marca de cosméticos EOS de volta ao mercado. E com força total. Após nove meses fora de circulação, ela passa a ser distribuída pela Classy Brand – empresa especializada em logística de cosméticos, com clientes como a gigante Sephora no portfólio. Mariangela continua 100% responsável pelos produtos e pelas fórmulas da grife. “Com essa parceria, pretendemos atingir mais pontos de venda e expandir a EOS”, explica. “Continuo colaborando com a experiência de vinte anos no varejo”, complementa a moça. “Nossa união veio na hora certa. Brinco que foi o encontro da fome com a vontade de comer”, diverte-se Mônica.

