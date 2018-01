O ator Kit Harington – o Jon Snow do seriado americano Game of Thrones – resolveu acabar com as especulações. Declarou à revista Entertainment Weekly que seu personagem, que morreu na quinta temporada, vai ressuscitar.

O que confirma notícia publicada pela coluna no dia 12 de janeiro, dada com base em inconfidência do próprio Harington ao passar o Réveillon no Rio.