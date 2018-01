Babel tucana

Quem participou da reunião do PSDB municipal, anteontem, saiu com a sensação de ter estado numa Torre de Babel. De um lado estavam os tucanos que não aceitavam a ideia de reabrir inscrições para pré-candidatos à disputa pela Prefeitura em 2016. Do outro, os que entendem que o contexto político do País exige… flexibilidade.

Nada foi decidido.

Babel 2

Na campanha de 2012, Serra entrou nas prévias aos 45′ do segundo tempo. Desta vez, segundo disseram à coluna integrantes do diretório municipal, a história pode se repetir… com Alexandre de Moraes. Que contaria, para tanto, com aval de caciques do partido.