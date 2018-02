Baby do Brasil fez participação especial, cantando Brasileirinho, clássico eterno de Waldir Azevedo, no baile oficial de abertura do carnaval baiano – anteontem, no Farol da Barra, na orla de Salvador.

A artista foi saudada como uma das primeiras mulheres a subir em um trio elétrico.

A noite reuniu também batuques de duas nacionalidades: Orquestra Sinfônica da Bahia, Olodum e o britânico Stomp.