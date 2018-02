Mais material para Aldo Rebelo trabalhar. Segundo pesquisa recente do Itaú BBA, as receitas brutas dos clubes de futebol da primeira divisão cresceram 32% em 2012, ante 2011. As dívidas? Também aumentaram – cerca de 22%.

O time do banco concluiu que o futebol brasileiro passa por um momento de “espanholização” – no qual poucos clubes (em especial Corinthians e Flamengo) têm receita bem maior que seus adversários, como na Espanha de Barcelona e Real Madrid.