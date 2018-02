A segurança do Hospital Geral de Guarulhos preocupa o Sindicato da Polícia Federal de São Paulo. É que foram mandados para lá, anteontem, os 22 estrangeiros que tentaram embarcar, no aeroporto de Cumbica, com droga no estômago. Presos, ficarão na unidade de saúde até expelirem o material.

Alexandre Sally, do sindicato, contabiliza apenas seis policiais para vigiar suspeitos e hospital. “Tememos tentativa de resgate”.

O agente oficiou à própria PF pedindo reforço na segurança.

