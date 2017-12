Ricardo Lewandowski não conseguiu acertar nada até agora no bolão de seu gabinete no STF para a Copa. “A sorte ainda não me favoreceu”, comentou com assessores.

Às vésperas de assumir a presidência do Supremo, o ministro tem assistido aos jogos em casa mesmo. E está animado com o desempenho do Brasil no Mundial: “Neymar é o novo fenômeno!”.