Flora Gil, por meio de Lilibeth Monteiro de Carvalho, acertou com Romero Britto. O artista fará as camisetas do Expresso 2222 neste carnaval.

