Estresse no Museu Afro Brasil. Ao bater de frente com Emanoel Araújo, deixaram a instituição Ligia Ferreira, presidente do conselho, Luiz Henrique Neves, diretor executivo, e mais três conselheiros.

