Foi antes da prévias, no dia 22 de fevereiro de manhã, que Edson Aparecido pediu a Alckmin que o liberasse do cargo. O secretário deve concretizar a saída logo após dia 20.

Entretanto, o governador garantiu ontem, no fim do dia, que Aparecido não deixa da Casa Civil. “Não tem mudança em curso no meu secretariado”. Tampouco Marcio Aith, segundo ele, deixará o cargo na Comunicação.

Pelo que se apurou, Aith entrou com pleito de uma bolsa para estudar fora do País.