O Fórum Econômico Mundial quer trazer para o Brasil, em 2018, a versão latino-americana do encontro – que primeiro passa, ano que vem, por Buenos Aires. O assunto foi tratado por Marcos Pereira, da Indústria e Comércio, com o presidente do fórum, Klaus Schwab.

No encontro, em Genebra, o ministro confirmou a intenção de Temer de estar em Davos em janeiro que vem.