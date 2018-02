Nicolas Sarkozy, que deve visitar a Nova Caledônia este ano, tem um xodó na ilha: o projeto Goro Nickel, da Vale.



Pelo menos a um interlocutor o presidente francês destacou que Goro é a prova de que é possível conciliar projeto industrial com proteção ambiental. Referia-se, ao recife de corais da região, tida como patrimônio mundial pela Unesco.



Ao custo US$ 3,2 bilhões, o projeto deve entrar em operação no fim deste ano.

