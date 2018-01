Avesso do avesso

Os gringos estão apostando na alta da bolsa brasileira, enquanto os investidores locais, não. A posição “comprada” dos estrangeiros, em contratos de índice futuro na Bovespa, chegou ontem a 101 mil.

Somados, significam mais do que R$ 5,5 bilhões na modalidade – perto do recorde histórico no que se refere a aplicações de fora. Na outra ponta, a dos “vendidos”, estão os investidores nacionais.

Pergunta: o que eles estão vendo que os brasileiros não conseguem enxergar?