Sem estardalhaço, Marta Suplicy propôs projeto no Senado para voltar a criminalizar atos de atentado violento ao pudor – separado do estupro. Hoje, pelo Código Penal, é tão grave assediar no metrô quanto estuprar.

