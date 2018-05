A Petrobrás está mais colorida. Na semana que antecede a Parada do Orgulho Gay, em SP, a estatal contabiliza: possui 107 funcionários homossexuais, sendo 60 homens e 47 mulheres. E todos já usufruem do direito de incluir os seus companheiros no plano de saúde da estatal.

Tudo acompanhado de perto pela comissão de diversidade da petroleira.