Corre no Senado que está praticamente pronta no Ministério da Fazenda uma proposta “inovadora e segura” de recursos para destravar a reforma do ICMS. Ela atenderia à preocupação dos governadores a respeito da infraestrutura – incluindo uma espécie de renovação da política regional.

Há duas semanas, senadores cobraram de Joaquim Levy condições para votar até junho uma nova versão do projeto de lei. Algo que minimizasse as perdas dos Estados.

O tema entra em pauta assim que… o tema ajuste fiscal sair