Não está fácil, para o Planalto, a arrumação da base aliada. No encontro de anteontem no Jaburu, Temer e Eliseu Padilha ouviram mais queixas contra a demora nas indicações para segundo e terceiro escalão.

Ao que se acrescentou agora um novo temor: o de que as promessas voltem ao zero com a redução de ministérios.