Marta Suplicy assistiu, sábado, no Teatro Faap, em São Paulo, ao premiado espetáculo Incêndios, do libanês Wajdi Mouawad (veja fotos ao lado), comovida com a trajetória de Nawal – uma mulher em meio à guerra civil no Líbano.

Em seguida, ao cumprimentar a atriz Marieta Severo, protagonista da trágica história, no camarim, a ministra não resistiu e tietou: “Faz tempo que não vejo algo tão bom”.