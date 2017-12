Maria Christina Mendes Caldeira, ex-mulher de Valdemar Costa Neto, enfrentou mais de uma hora de fila no lançamento do livro de Serra, anteontem. Apoiadora de Marina Silva, afirmou à coluna que “desistiu de participar da Rede”. E, embora continue filiada ao PSB, está “dividida entre votar em Eduardo Camposou Aécio Neves”.

Autógrafos 2

Já Ronaldo Esper não vai mais concorrer a deputado federal. “Acabei de pedir minha desfiliação do PRB.” Motivo? “Muito nepotismo no partido. Não era para mim.” O plano é ser candidato a vereador em 2016. Só não sabe por qual partido. O primeiro interessado no estilista surgiu ali mesmo: o PTC, de Ciro Moura.

Autógrafos 3

Serra assinou exatamente 579 exemplares. O editor Carlos Andreazza, da Record, disse ao ex-governador ter sido “uma marca notável”. “A maior que já vi em dez anos de carreira.”