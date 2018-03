Ed O’Brien, guitarrista do Radiohead, colocou seu “ídolo” Jorge Ben no topo da lista vip do grupo domingo – só 20 convidados. O aniversariante, no entanto, preferiu comemorar em outro lugar.

Terminado o show, a banda fez rápida festa no back stage… e foi dormir.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte