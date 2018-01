Quem acompanhou a posse de Paulo Dimas Mascaretti, ontem, no Tribunal de Justiça de SP, percebeu. Em nenhum momento o novo chefe do Judiciário do Estado citou o antecessor José Renato Nalini.

Este, por sinal, não apareceu. A explicação?O presidente anterior a ele, Ivan Sartori, já estava representando todos os ex-presidentes.