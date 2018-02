A Rua Augusta vai passar por transformações durante a Virada Cultural. O projeto LAB – do Instituto Escola São Paulo, de Isabella Prata– pretende implantar um “parque vertical” em escala, em três quarteirões do lado dos Jardins (entre as alamedas Tietê e Jaú) e no Baixo Augusta.

Augustão 2

Além do “jardinzão” nos prédios, o projeto contempla intervenções sonoras no dia 19.

E o instituto já está em articulação com empresários da rua para abrir novas frentes criativas na região.