Após longa reforma para reparar os estragos do incêndio de 2013, será reaberto sábado o auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina. Com um show-homenagem a Elza Soares.

A apresentação é uma parceria da Orquestra Jazz Sinfônica com as cantoras Liniker, Rosana, As Bahias e a Cozinha Mineira, Vânia Bastos, Paula Lima, Sandra de Sá, Baby do Brasil… e a própria Elza, claro.

Leia mais notas da coluna:

