Adrien Brody, agora artista plástico, circula nas artes paulistanas

No espaço Auroras, comandado por Ricardo Kugelmas, Adrien Brody buscou conhecer gente do mundo das artes em São Paulo. Falou com o curador Bernardo Mosqueira e a galerista Marcia Fortes, entre outros.

O ator, que faturou o Oscar com sua atuação em O Pianista, enveredou para uma segunda carreira, a de artista plástico. “Nova fase de vida”, contou à coluna, posando ao lado de Gokula Stoffel – jovem artista que abriu novo projeto no Auroras.

Dar entrevistas? Nem pensar. Afinal, não sobrou muito tempo para Brody, que rodou a cidade inteira nos dois dias que passou por aqui.

