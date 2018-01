A atriz mexicana Kate del Castillo, a quem Sean Penn atribuiu intermediação de um encontro entre ele e o mais procurado dos traficantes de drogas do planeta, Joaquín “El Chapo” Guzmán, em outubro ­- três meses antes de sua recaptura, na sexta-feira (8) ­– trabalhou, no ano 2000, para a campanha de Vicente Fox à presidência do México. Veja no vídeo abaixo reproduzido pelo Youtube.

