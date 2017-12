Atriz francesa cancela vinda ao Brasil

Julie Gayet – tida como pivô da separação do presidente francês, François Hollande – cancelou sua vinda ao Brasil. A atriz avisou a Imovision, sábado, sobre sua desistência. Oficialmente, o motivo do cancelamento da viagem foi “um imprevisto em um filme da produtora de Julie”, que começa a ser rodado em maio.

A atriz francesa participaria hoje da premiére do filme O Palácio Francês, no reserva Cultural, e estaria presente nas apresentações do longa no Rio e em Brasília.

No fim de março, Julie ganhou processo na França contra a revista francesa Closer, por divulgar fotos que supostamente revelavam seu romance com Hollande. Recebeu 15 mil euros.