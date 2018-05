Atriz faz homenagem do 110º aniversário de Guimarães Rosa

Para homenagear o escritor mineiro João Guimarães Rosa no ano de seu 110º aniversário, a atriz Élida Marques apresenta espetáculo no fim do mês, na Casa Jardim.

Terá leitura de trechos de Grande Sertão: Veredas com participação de peso: Eduardo Contrera no acompanhamento musical e Edith Derdyk a cargo de ilustrações do figurino.

Leia mais notas da coluna:

+ Advogada provoca tumulto ao escapar de detector de metais em aeroporto

+ João Campos se encontra com Barroso e preocupa criminalistas