Atriz de ‘Carandiru’ critica decisão

Julia Ianina – atriz de Carandiru, de Hector Babenco – ficou surpresa com a decisão que anulou a condenação dos PMs envolvidos no massacre do Carandiru– e acha necessário repensar o encarceramento no Brasil.

“Deixar esses policiais impunes é simbólico no momento politicamente delicado que vivemos. O policial deveria ser uma figura de respeito e cuidado – e não de medo. Anular esses julgamentos só reforça o estereótipo ruim da polícia”, disse à coluna.

Julia está gravando a segunda temporada da série Um Contra Todos, na Fox, que também se passa em uma cadeia.

“Temos que refletir sobre o que é crime e porquê prendemos pessoas. É uma realidade surreal”, conclui.