Barack Obama passou no teste. Está na lista de indicados para os British Book Awards nas categorias de autor do ano e biografia do ano, com os livros The Audacity of Hope e Dreams From My Father.

Seus concorrentes são, entre outros, Stephenie Meyer, Rose Tremain, Diana Athill e Aravind Adiga. Os vencedores saem dia 3.

