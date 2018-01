Conhecido por seus papéis cômicos na televisão, Marcus Majella agora faz sua estreia no mundo da moda. O ator foi convidado pela Reserva para ser a estrela da campanha da linha 3G – para os homens fora do padrão

“Fui surpreendido com essa carreira de modelo, agora é daqui para Milão mesmo. Alguns estão me chamando de Gisele Bündchen, mas eu não gosto de considerar assim, prefiro mesmo quando me chamam de XLBündchen”, brincou Majella.