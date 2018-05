Ator cria joias e exclusivas com fios de alumínio

O ator, instrumentista, escultor e designer Paulo Bordhin descobriu, nos camarins e coxias de teatro, sua paixão pelo alumínio, material que ele emprega para criar joias contemporâneas e exclusivas da grife Allumiares. Gaúcho de São Luiz Gonzaga e morador de São Paulo há 30 anos, ele tomou gosto pela coisa aproveitando o tempo livre, entre ensaios e apresentações, para criar esculturas do material. “A experiência de trabalhar com um material portátil permitiu o aproveitamento dos intervalos”, explicou. Além da sua carreira de 25 anos como ator, Bordhin também contabiliza mais de 50 participações exposições no Brasil e no exterior. Seus trabalhos fazem parte de acervos como o da reitoria do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.