Ator brasileiro leva a NY performance que apresentou na Cracolândia

Da Cracolândia para NY. O ator Fabrício Boliveira apresentou, sexta-feira, na Judson Memorial Church, em Manhattan, a segunda parte da performance Dessert Time. A primeira foi exibida no último dia 2 na Cracolândia, em SP. A performance faz parte do 10º Festival de Arte Anarquista de Nova York.

” Muitos estímulos me levaram a criar essa performance, mas o meu diálogo corporal com frequentadores da Cracolândia e um público do festival anárquico de Nova York através de “sobremesas culturais” aponta para uma antropofagia moderna. O que ainda eu não conheço do outro. Parece uma escolha radical, mas entendi que é muito possível habitar, comungar e até deglutir o outro diferente,” afirma o ator.