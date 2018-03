O presidente em exercício, José Alencar recebeu anteontem o presidente da Record, Alexandre Raposo. No fim do papo, Alencar saiu-se com esta: “O jornalismo da Record é fantástico.” “Eu ia corrigir, dizendo é espetacular, mas deixei para lá”, brinca Raposo.

