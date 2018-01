Atletas e o teste do mundo real

Na plateia que foi assistir Usain Bolt correr, anteontem no Engenhão, apareceu um cartaz ironizando… Ryan Lochte. Exibindo foto do nadador americano legendada com um “liar” (mentiroso), o papelão fez sucesso. A Força Nacional, entretanto, pediu que o cartaz fosse retirado.

Foram obedecidos? Mais ou menos. A peça ficou pendurada na lateral da arquibancada.

O imbróglio envolvendo o nadador e seu falso assalto desperto a ira dos taxistas cariocas.

Ontem, bastava entrar em um deles para confirmar.