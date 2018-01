Ativista anti-Gilmar já defendeu remoção de todos os políticos

O ativista Ricardo Rocchi, que tentou ontem jogar tomates em Gilmar Mendes, do TSE, durante evento do Estado, diz pertencer ao movimento Tomataço.

Rocchi acumula passagem pelo Pátria Armada e fundou o SOS Forças Armadas – chegou a defender a remoção de todos políticos do poder com ajuda do Exército.

Ficha Limpa determinará

candidatura em 2018

Gilmar explica: não será a prisão de político em segunda instância a determinar participação nas eleições de 2018. A Lei da Ficha Limpa já dita que condenado na segunda instância está automaticamente fora deste e outros pleitos.