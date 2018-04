Uma nova modalidade no setor de planos de saúde vem crescendo exponencialmente no Brasil. Boa parte das seguradoras arrumou uma maneira de driblar as regras da ANS para contratos individuais – que são totalmente rígidas.

Esse jeitinho usa planos empresariais para até cinco pessoas, os chamados PMEs (para Pequena e Média Empresa), que são vendidos para microempreendedores individuais – os MEIs.

Como funciona? O interessado se dispõe a abrir sua microempresa nessa categoria (muitas vezes é o atendente que faz isto por ele, na RF) e contrata o plano empresarial.

Entretanto, o que as seguradoras não avisam ao cliente mas está no contrato é que, nessa modalidade, elas podem cancelar unilateralmente o plano uma vez por ano e estão liberadas pela ANS para reajustar a mensalidade com maior liberdade.

Atchiiimm 2

Foi o que ocorreu recentemente com o ex-deputado João Mellão Neto, que teve plano de saúde empresarial cancelado unilateralmente pela operadora – que, por lei, tem essa prerrogativa.