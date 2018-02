Alckmin, Serra, Aloysio Nunes e Duarte Nogueira já conversam sobre a estratégia eleitoral tucana para 2016. Meta? Emplacar prefeitos nos 50 maiores municípios do Estado.

Um dos caminhos é transferir o domicílio eleitoral de deputados prefeituráveis para cidades onde foram muito bem votados. Na lista, Osasco e Guarulhos, redutos historicamente petistas.

…contra-ataque

E a liderança do PT na Assembleia já fez a primeira reunião de um “fórum de luta pela água” – entidade ainda extraoficial – com movimentos populares. Uma decisão está tomada: articular para dia 20 de março uma manifestação contra a falta de abastecimento no Estado.