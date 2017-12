Dilma mandou publicar domingo, em 33 jornais do mundo, artigo próprio em defesa da Copa. Destes, 31 veículos são de países que estão no Mundial.Os outros escolhidos, por sua ressonância, foram China e África do Sul.

